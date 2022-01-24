Мы не видим активного выезда из Украины – секретарь СНБО об "эвакуации" дипломатов

Мы не видим активного выезда из Украины – секретарь СНБО об "эвакуации" дипломатов

Также секретарь СНБО опроверг информацию о том, что сотрудники учреждений РФ массово покидают Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время они не фиксируют активного выезда из Киева сотрудников дипломатических ведомств из-за слухов о возможном нападении РФ.

Об этом он сказал по итогам заседания СНБО 24 января, комментируя ситуацию с "эвакуацией" дипломатов.

"Мы не видим активного выезда из нашей страны на сегодняшний день сотрудников дипломатических посольств", — сказал Данилов.

По его словам, на сегодня, 24 января, официально сообщили об эвакуации своих сотрудников на фоне опасений вторжения РФ в Украину три страны: США, Британия, Австралия.

Так же секретарь СНБО опроверг информацию о том, что сотрудники учреждений Российской Федерации массово покидают Украину. Данилов назвал это "большой дезинформационной волной".

Напомним, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал членам их семей уехать из-за угрозы российских военных действий.

В Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

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