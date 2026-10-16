"Мы не являемся приоритетом": Зеленский сделал откровенное заявление о ракетах к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у государства есть большой дефицит ракет к системам ПВО Patriot. В то же время, Украина продолжает получать ракеты благодаря программе PURL и помощи европейских партнеров.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге в Брюсселе.

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«Сейчас есть большой дефицит. Большинство (ракет — ред.) PAC2, PAC3 уже долгое время отдается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом. Мы не являемся приоритетом номер один относительно выделения PAC2, PAC3«, — рассказал президент.

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Зеленский отметил, что Украина благодарна за количество ракет, которое может получать через программу PURL. Он также выразил благодарность НАТО, европейским странам, финансирующим поставки, а также администрации Белого дома и США.

«Мы получаем их (ракеты — ред.) не только от США. Мы работаем с Европой и другими странами в мире. И собираем две-пять-десять — сколько сможем договориться, сколько можем забрать соответствующих ракет, которые доставляем в Украину защищать людей», — сообщил глава государства.

Напомним, по информации издания The Washington Post, в Украине осталось лишь несколько ракет-перехватчиков к системам Patriot из-за интенсивных обстрелов и нерегулярных поставок из США. Запасы систем сократились из-за событий на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления чиновников НАТО о продолжении поставок по программе PURL, украинские чиновники отмечают, что с мая помощь поступает нестабильно и без гарантий.

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