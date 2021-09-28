"Мы немного задерживаемся: Арахамия рассказал, когда Рада возьмется за вопрос ротаций в Кабмине

По его словам, обсуждать ротации глав комитетов парламента не планируют, и каких-либо изменений в этом вопросе не ждут.
Верховная Рада возьмется за вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.
Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".
"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их до конца сентября ... Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (во время большого совещания с участием Зеленского — Ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла ", — отметил он.
Также Арахамия добавил, что обсуждать ротации глав комитетов парламента не планируют, и каких-либо изменений в этом вопросе не ждут.
Напомним:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров". Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.
- Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.
- Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.