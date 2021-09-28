"Мы немного задерживаемся: Арахамия рассказал, когда Рада возьмется за вопрос ротаций в Кабмине

"Мы немного задерживаемся: Арахамия рассказал, когда Рада возьмется за вопрос ротаций в Кабмине

По его словам, обсуждать ротации глав комитетов парламента не планируют, и каких-либо изменений в этом вопросе не ждут.

Верховная Рада возьмется за вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их до конца сентября ... Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (во время большого совещания с участием Зеленского — Ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла ", — отметил он.

Также Арахамия добавил, что обсуждать ротации глав комитетов парламента не планируют, и каких-либо изменений в этом вопросе не ждут.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров" . Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.

. Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался. Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только в июле.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.

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