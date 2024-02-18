"Мы ничего этим убийцам не отдадим": Зеленский во время разговора с Байденом озвучил убеждения в возвращении Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что разговаривал с президентом США Джо Байденом относительно Авдеевки.

Он заверил, что американский лидер знает подробно ситуацию, к тому же признает, что ситуация с выходом войск – это результат ослабления вооружения от США.

Об этом говорилось в комментарии для одного из украинских телеканалов.

Мы на постоянном контакте с Соединенными Штатами Америки, на разных уровнях: с Белым домом, с конгрессменами. И для нас эта поддержка США очень нужна. Сейчас говорил с Джо Байденом, он заверил, что стопроцентное будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат Я уверен, у меня нет сомнений, что Соединенные Штаты останутся нашим стратегическим партнером. Безусловно, есть внутри Соединенных Штатов избирательный процесс, безусловно, есть разные взгляды на разные вопросы, но все же, несмотря ни на что, я уверен, что большинство американцев и большинство политической элиты – на нашей стороне. Мы будем на контакте постоянно с президентом Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но я думаю, что в рамках G7-встречи в ближайшее время мы встретимся онлайн", — заявил Зеленский.

Также читайте Украина разрушила много мифов в отношении России – Зеленский

"Сегодня с президентом Байденом, когда мы разговаривали, и нашим людям, мне кажется, это тоже важно, что президент Соединенных Штатов знает детали. Поэтому я и говорю, что они – близкие нам союзники, а не где-то там за океаном. И он признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат, тот, что вышел с Авдеевкой.И все признают.И потому также это понимая мы хотим сохранить жизнь наших ребят.Я рад, что такое правильное, взвешенное решение есть у военного командования... Мы об этом говорили и я рад, что мы работаем в этом направлении, все равно понимаем все это, но то, что мы вернем – это обязательно, мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим, уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены ежедневно – и победа будет", — убежден глава украинского государства.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Тем временем командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке — в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, технике, снарядах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.