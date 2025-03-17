"Мы никогда не были столь близки к мирному соглашению" — спикер Белого дома

Также в Белом доме заверили, что Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не принесет результата.

Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Sky News.

"Мы в десяти ярдах от достижения мира в Украине, еще никогда эта цель не была такой близкой. И президент Трамп настроен достичь этого", – сказала она.

На вопрос, рассматривает ли Дональд Трамп возможность введения санкций против России, если его телефонный разговор с Владимиром Путиным завтра не пройдет хорошо, Левитт ответил: "Это то, о чем президент Трамп говорил, и он, конечно, готов это сделать, если это необходимо".

Спикер также дала уклончивый ответ на вопрос о том, дал ли Владимир Зеленский полномочия Трампу делить украинские активы с Путиным.

Она говорит, что это была часть обсуждения между президентом США и его украинским коллегой, но добавляет, что дополнительные подробности появятся после завтрашнего разговора Трампа с Путиным.

Левитт также отказалась отвечать на вопрос, будут ли обсуждать Трамп и Путин политическое будущее Зеленского.

Одно, что она подтверждает, это то, что во время завтрашнего разговора Трампа с Путиным будет идти речь о Запорожской АЭС.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал свой разговор с Путиным во вторник, 18 марта

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф,который занимается переговорами с РФ, заявил о "значительном прогрессе" по прекращению огня.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.