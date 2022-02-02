"Мы никогда не прятались": Кулеба сообщил, к какому формату переговоров с РФ готова Украина

"Мы никогда не прятались": Кулеба сообщил, к какому формату переговоров с РФ готова Украина

Кулеба выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".

Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате для дипломатического урегулирования военного конфликта, который на Востоке начала Российская Федерация.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве.

Кулеба напомнил, что Украина совместно с немецкими и французскими коллегами годами упорно работала в "нормандском формате", чтобы добиться дипломатического решения. В этом контексте глава МИД выразил надежду, что все же удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".

"Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического разрешения восьмилетнего российско-украинского вооруженного конфликта. Мы никогда не скрывались от переговоров, наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", – подчеркнул он.

Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мол Украина может "атаковать Россию" ради возвращения украинского Крыма, который к тому же РФ и незаконно оккупировала.

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