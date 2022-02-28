"Мы нуждаемся в вашей помощи": Владимир Кличко призвал граждан Европы жертвовать Украине деньги

Знаменитый боксер рассчитывает на поддержку людей из разных стран мира.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, брат мэра Киева Владимир Кличко записал видеообращение к жителям европейских стран с призывом поддержать защитников Украины от российской агрессии благотворительными взносами.

Это обращение опубликовал в Сети Виталий Кличко.

"Дорогие друзья в Германии, Австрии. Швейцарии, Лихтенштейне и всех других странах свободной Европы! Киевляне пережили еще одну адскую ночь. 4 миллиона жителей моего города не спали всю ночь. Сегодня они всеми способами пытаются остановить российскую агрессию перед дверью наших домов. Чтобы Россия не шла дальше, чтобы она остановилась!

Мы больше всего любим наш город и нашу страну. И будем стоять за них до последнего вздоха. Нас расстреливают, обстреливают ракетами, убивают. Наши дети, женщины, пожилые люди проходят через ад.

Мы нуждаемся в вашей помощи. Срочно. Помощи, чтобы защитить наших граждан и выжить. Пожалуйста, делайте пожертвования на специальные счета, созданные в национальных банках. Жертвуйте на выживание, жертвуйте для мира, мира в Европе.

Пусть живет Украина! Пусть живет Европа!" - сказал в своем обращении Владимир Кличко.

Ранее сообщалось. что Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: