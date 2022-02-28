"Мы нуждаемся в вашей помощи": Владимир Кличко призвал граждан Европы жертвовать Украине деньги

Знаменитый боксер рассчитывает на поддержку людей из разных стран мира.
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, брат мэра Киева Владимир Кличко записал видеообращение к жителям европейских стран с призывом поддержать защитников Украины от российской агрессии благотворительными взносами.
Это обращение опубликовал в Сети Виталий Кличко.
"Дорогие друзья в Германии, Австрии. Швейцарии, Лихтенштейне и всех других странах свободной Европы! Киевляне пережили еще одну адскую ночь. 4 миллиона жителей моего города не спали всю ночь. Сегодня они всеми способами пытаются остановить российскую агрессию перед дверью наших домов. Чтобы Россия не шла дальше, чтобы она остановилась!
Мы больше всего любим наш город и нашу страну. И будем стоять за них до последнего вздоха. Нас расстреливают, обстреливают ракетами, убивают. Наши дети, женщины, пожилые люди проходят через ад.
Мы нуждаемся в вашей помощи. Срочно. Помощи, чтобы защитить наших граждан и выжить. Пожалуйста, делайте пожертвования на специальные счета, созданные в национальных банках. Жертвуйте на выживание, жертвуйте для мира, мира в Европе.
Пусть живет Украина! Пусть живет Европа!" - сказал в своем обращении Владимир Кличко.
Ранее сообщалось. что Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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