"Мы обеспокоены": Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Марионеточные режимы "ДНР" и "ЛНР" и коллаборанты в Херсонской области заявили о планах провести так называемые "референдумы" о вхождении в состав России.

Турецкое Министерство иностранных дел осудило поддержку Москвы в проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. В Анкаре отмечают, что такие действия Кремля усложнят дипломатический процесс и угрожают усугублением нестабильности.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы обеспокоены попытками провести односторонние "референдумы" на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (завершенный факт) не будет признан международным сообществом. Напротив, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и усугубит нестабильность", — подчеркивают.

В турецком министерстве подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Также отмечается, что Анкара готова "к осуществлению какого-либо необходимого взноса для окончательного разрешения нынешней войны путем мирных переговоров".

Напомним, в частности, в "ЛДНР" заявили, что готовы провести свои "рефередумы" с 23 по 27 сентября этого года. Во время обращения 21 сентября диктатор Владимир Путин сказал, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Он заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

К слову, президент Владимир Зеленский ранее не раз заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной .

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