Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине. Он выступил в Розовом саду Белого дома, где проводилась традиционная церемония помилования индюков на День благодарения.

Об этом пишет Sky News.

«Я думаю, что мы очень близки к соглашению, которое мы еще узнаем… Я думаю, что мы достигаем прогресса», — сказал Дональд Трамп.

Он также добавил, что путь к соглашению сложен, но возможен:

«Это нелегко, но я думаю, что мы добьемся этого», — отметил он.

Президент США также повторил свои ранее озвученные заявления о прекращении нескольких войн в мире. Трамп вспомнил, что ожидал, что остановить вторжение России в Украину будет проще, чем это оказалось в действительности.

Напомним, на следующей неделе Владимир Зеленский может лично прибыть в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом самые чувствительные пункты нового плана урегулирования войны.