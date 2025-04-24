"Мы оказываем большое давление на РФ" - Трамп заявил о "важных днях"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию, чтобы вынудить Кремль прекратить войну.

Об этом он сказал во время выступления в Овальном кабинете после встречи с премьер-министром Норвегии.

Трамп сказал, что он «не удовлетворен» нападением России на Киев ночью.

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«Мне не понравился вчерашний вечер, я был доволен им. Мы говорили о мире, а здесь были выпущены ракеты. И я был недоволен этим», — отметил американский президент.

Отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность введения дополнительных санкций против России, глава Белого дома сказал, что «скорее ответит на этот вопрос через неделю».

«Мы оказываем большое давление на Россию. Но для танго и заключения соглашения нужны двое, и [Украина] испытывает очень сильный удар. Я верю, что они хотят заключить соглашение», — добавил он.

Далее президент США заверил, что «никому не предан», но добавляет, что «предан спасению жизней». Он также повторил мнение, что соглашение между Украиной и РФ уже близко.

«Я думаю, что мы собираемся заключить соглашение. Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Следующие несколько дней будут очень важны для войны в Украине», — подытожил президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что диктатор Путин прислушается к его просьбе приостановить удары по Украине.

Также Трамп отреагировал на ночные удары РФ по Украине и заявил «Владимир, стоп», не уточнив, к кому именно он обращается — Зеленскому или Путину.