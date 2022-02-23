"Мы осознаем риски, наше войско готово к отпору": Данилов рассказал о мобилизации резервистов

"Мы осознаем риски, наше войско готово к отпору": Данилов рассказал о мобилизации резервистов

По словам Данилова, количество резервистов будет составлять 36 тысяч человек.

В случае атаки на Киев или любой другой украинский город — отпор будет дан мгновенный.

Об этом в среду, 23 февраля, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

"Мы на сегодняшний день осознаем те риски, которые существуют со стороны РФ, мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору. Не имеет значения, какой город может подвергнуться нападению со стороны РФ. Мы считаем и делаем все необходимое для того, чтобы это не произошло", — отметил он.

По словам Данилова, количество резервистов будет составлять 36 тысяч человек.

"Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь. В зависимости от того, где будет необходимость их использования — это уже вопросы военные", — резюмировал он.

Напомним:

В Украине 23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

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