"Мы откроем матрешку": Джонсон описал, какие санкции ждут Россию в случае вторжения

Британия сделает невозможным россиянам получать финансы с лондонских рынков капитала.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия рискует потерять все, если пойдет в наступление на Украину. Последствия таких действий РФ станут ощутимыми для всего мира.

Об этом Джонсон сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

Он в очередной раз подчеркнул, что Британия в дальнейшем выступает за полную поддержку Украины и против агрессии России. В случае российского нападения, он пообещал санкции против отдельных лиц, компаний и государственных учреждений.

"Если Россия вторгнется в соседнюю страну, то мы наложим санкции на отдельных лиц и стратегически важные для России предприятия. Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. "Матрешку " российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить ответственных, стоящих за ними финансово", – сказал британский премьер.

Он сообщил, что Великобритания вместе с союзниками усилят свои военные мощности и уже увеличили присутствие в рамках сил НАТО в Польше.

В то же время Джонсон заявил, что пока не знает, какие планы России по поводу Украины.

"Мы не знаем, что намерен делать президент Путин", – сказал политик, добавив, что "признаки, которые мы видим, – зловещие", однако "на этом этапе мы должны стремиться к движению путем мира и диалога".

Он также заверил, что опасения РФ в отношении НАТО лишены оснований и заявил о возможности представить соответствующие гарантии, если в них есть необходимость.

В то же время Джонсон не исключил, что напряженность между РФ и Западом – надолго.

"Мы должны быть готовы к тому, что кризис может затянуться. И тогда Россия будет в течение длительного времени искать в наших рядах слабое место. Пока для этого еще есть время, призываю Кремль к деэскалации, к тому, чтобы отвести войска", – сказал премьер Великобритании.

Напомним, 19 февраля в Мюнхене с Джонсоном встретился президент Украины Владимир Зеленский.

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