"Мы ответим" — Байден пообещал отреагировать, если Китай пришлет оружие России

США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. Китай может получить ответ, как и все страны, поддерживающие Россию.

Об этом пишет ABCNews.

Хотя он сказал, что не ожидает, что Китай это сделает, несмотря на предупреждение официальных лиц администрации, Китай может рассматривать этот шаг.

«Я не ожидаю — мы этого еще не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая о предоставлении оружия России», — сказал Байден в Белом доме через год после начала полномасштабного российского вторжения.

Байден настаивает на США отреагируют и ссылался на санкции, которые другие страны получили после поддержки России.

"Это был бы тот же предел, который бы пересекли все остальные. Другими словами, мы наложили суровые санкции на всех, кто это сделал", — заметил Байден.

Байден также подробно описал разговор, который он имел непосредственно с президентом Китая Си Цзиньпином прошлым летом, где он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

Байден сказал, что он вспомнил, как 600 американских корпораций покинули Россию, «от McDonald's до Exxon — по всем направлениям», добавив: «И я сказал: «И если вы участвуете в такой же жестокости, поддерживая происходящую жестокость», я сказал: "Вы можете столкнуться с теми же последствиями".

Напомним, Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе, хотя США и Германия предупредили Пекин не снабжать оружием РФ.

Поэтому украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с лидером Китая.

Китайский мирный план: подробности

Отметим, что 24 февраля 2023 г. Китай обнародовал мирный план завершения войны в Украине.

Он состоит из 12 пунктов, в которых говорится об отказе от менталитета "холодной войны" и возобновлении экспорта зерна.

В то же время директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что мирный план может подготовить почву для того, чтобы Китай предпринял открытые пророссийские шаги, например, поставки определенного оружия.

Читайте также:

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине