Мы платим и дальше будем платить: в Польше сделали громкое заявление о Starlink для Украины

Польша продолжает оплачивать терминалы Starlink для Украины и их абонентскую плату.

Об этом 22 февраля сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Он подчеркнул, что Польша не планирует разрывать контракт на коммерческую услугу и продолжит финансирование доступа Украины к спутниковому интернету.

"Мы платим и дальше будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Не могу себе представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша", — заявил Гавковский.

Напомним, Reuters со ссылкой на три источника сообщило о том, что США пригрозили Украине из-за соглашения о ископаемых. Так, если Киев не согласится на условия, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink.

Затем в СНБО отреагировали на информацию в Сети о том, что США могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink.

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