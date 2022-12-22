Мы победили Россию в борьбе за умы мира – Зеленский в Конгрессе США

Президент Владимир Зеленский вошел в зал Палаты представителей США под бурные и длительные аплодисменты, когда его приветствовали члены Конгресса и члены кабинета президента США Джо Байдена.

Прибыв на Капитолийский холм, он выступил с решительным посланием: "Украина живет".

"Вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности и мрачности Украина не упала", — сказал президент в среду.

Зеленский рассказал конгрессменам о первой победе над РФ – "победе в борьбе за умы мира".

"У нас нет страха. Украинцы одержали эту победу и это придает нам храбрость и дает вдохновение для всего мира. Мы должны победить на поле боя.

Зеленский подчеркнул, что российская тирания потеряла контроль над украинцами и никогда не будет влиять на наш разум.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить победу. Россияне могут получить шанс быть независимыми, если победят Кремль в своей голове", – отметил глава государства.

Он также поблагодарил американцев и "всех, кто ценит свободу и справедливость", за их усилия в помощи Украине.

Напомним, что перед выступлением президент Зеленский встретился с четырьмя лидерами Конгресса США. Также он и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провели короткий брифинг перед выступлением в Конгрессе.

ТСН.ua собрал основные заявления президентов США и Украины по итогам переговоров.

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