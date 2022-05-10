Мы поддерживаем полноправное членство Украины в ЕС - глава немецкого МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе.
Глава немецкого МИД заявила, что понимает стремление Украины стать полноправным членом Евросоюза.
Она выразила уверенность, что Украине смогут предоставить статус кандидата на членство в ЕС.
Об этом Анналена Бербок сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
"Для меня сейчас понятно, что Украина является однозначно частью Европы, и поэтому мне очень понятна заявка Украины на членство в ЕС - полноправное членство. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны… Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена, что - как сказала президент Еврокомиссии - мы найдем путь для участия Украины в ЕС", - заявила Бербок.
Министр иностранных дел Германии также подчеркнула, что несмотря на неопределенность касательно того, когда завершится война с Россией, уже понятно, что Украина останется свободной и сама будет определяет свое будущее.
"Это наша общая цель, и за это мы боремся вместе с вами", - отметила глава МИД Германии.
Напомним, 10 мая глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.
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