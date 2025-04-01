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"Мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния": Зеленский о переговорах США и РФ
Украина готова на безусловное прекращение огня, ведь стремится к окончанию этой войны справедливым миром как можно скорее.
В случае недостижения договоренностей с РФ, в частности, американской стороне, нужно будет увеличивать санкционное влияние на страну-агрессорку. И такой момент настал.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок 1 апреля.
«Все мы хотим окончания этой войны справедливым миром как можно скорее. Поэтому, как всегда подчеркивали, мы готовы к безусловному прекращению огня. Эти мы Украина, украинская команда продемонстрировала без каких-либо лишних замечаний в Саудовской Аравии. Также демонстрация того, что Путин не хочет окончания войны, была там представлена и российской стороной. Он не хочет заканчивать войну», — отметил Зеленский.
Он отметил, что давление США, даже попытка этого давления, привела ко второй встрече, где американская сторона пообещала Украине договориться с российской о не нанесении ударов по энергетике и прекращении огня на воде.
«Также американская сторона будет работать над тем, чтобы вернуть в Украину наших детей, украденных РФ, а также, что будет увеличено количество обменов — как военнопленных, так и гражданских. Это важные решения. Важно, что мы с американской стороной об этом говорим и договариваемся. Но если США не удастся осуществить некоторые вещи, или Россия будет врать американской стороне, то они увеличат санкционное влияние. Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния», — сказал президент.
Напомним, западные медиа сообщают о том, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями кремлевского главы Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. В США рассматривают возможность агрессивного применения санкций.
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