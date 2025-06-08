Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну. По крайней мере, остановить ее.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну. По крайней мере, остановить ее. Мы подошли очень близко к этому. Мы это ощущаем. Наша операция внутри у них, хоть они и боятся, „Паутина“, хоть они и боятся, они все понимают. Они все понимают, что если вот будут такие кейсы с 20 тысячами ракет (на днях США передали 20 тысяч ракет на Ближний Восток, которые сперва предназначались для Украины — ред.), то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем развивать тогда это направление. И «русские» понимают, если мы будем развивать именно это направление», — отметил он.

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Также Зеленский объяснил, как заставить Путина закончить войну.

«Мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой, мы будем бороться за себя. Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов. Соединенным Штатам нужно единство с Европой и все же давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну из-за давления партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит. Точно не пессимистично. Я говорю о реальности», — подытожил он.

Напомним, Путин не может оправиться от операции «Паутина»: стратегические возможности России безвозвратно подорваны.