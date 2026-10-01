«Мы поливаем пустыню»: в ЕС раздражены новым запросом Украины на финансовую помощь

Европейский союз / © Associated Press

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Новый запрос Украины на дополнительное финансирование вызвал сложную дискуссию среди европейских партнеров. В Брюсселе признают, что потребности Киева остаются огромными, однако все острее возникает вопрос, откуда брать новые десятки миллиардов евро.

Об этом говорится в материале Le Monde.

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29 сентября в штаб-квартире Европейской комиссии собрались ключевые доноры Украины – представители ЕС, стран G7, Норвегии, Южной Кореи и МВФ. Главным вопросом стали финансовые нужды Киева в последующие годы.

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Украинская сторона еще с августа предупреждает, что ранее планируемого объема помощи будет недостаточно.

Министр финансов Сергей Марченко заявил в Брюсселе, что правительству удалось сократить часть потребностей, однако в 2027 году Украине все равно необходимо найти около 69 млрд. евро — примерно 40 млрд на военные расходы и еще 29 млрд на функционирование государства.

Ситуацию усугубляют российские удары по экономической инфраструктуре, сокращение налоговых поступлений и проблемы с экспортом через Черное море.

«Такое ощущение, что мы поливаем пустыню»

Новые цифры вызвали раздражение среди части европейских дипломатов.

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«Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», — заявил один из них, комментируя постоянный рост финансовых потребностей Украины.

В Брюсселе напоминают, что с февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине и украинцам помощь почти на 225 млрд евро.

В то же время, новые запросы поступают в политически сложный момент. Страны ЕС сейчас договариваются о следующем многолетнем бюджете Союза, где для Украины на 2028-2034 годы предлагают предусмотреть еще около 100 млрд евро.

Часть государств одновременно добивается сокращения общего бюджета ЕС, так что найти дополнительные деньги для Киева будет непросто.

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Пока что Брюссель не спешит объявлять о новом пакете.

«Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как сможем их удовлетворить», — заявил один из европейских дипломатов.

Вопросы могут обсудить на встрече министров финансов 9 октября или на заседании Европейского совета в середине месяца.

Украине напомнили о реформах

Отдельная претензия Брюсселя касается уже согласованных средств, доступ к части которых зависит от выполнения Украиной определенных реформ.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сигнал Киеву остается неизменным.

«Наше послание нашим украинским друзьям четкое: реализуйте согласованные реформы, чтобы мы могли и дальше оказывать вам финансовую поддержку», — сказала она.

Марченко заявил, что Верховная Рада должна вернуться к рассмотрению соответствующих изменений в октябре. В то же время, он предостерег от части требований, предусматривающих повышение налогов.

«Сейчас не пора повышать налоги для нашего бизнеса, который и без того сильно страдает», — сказал министр.

Вновь вспомнили о российских 210 млрд евро

На фоне проблем с поиском нового финансирования в ЕС снова активизировалась дискуссия по поводу 210 млрд евро российских государственных активов, замороженных в Европе. Около 180 млрд. из них хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Украина уже давно призывает использовать эти средства для ее поддержки.

Германия, Швеция и Нидерланды ранее поддерживали более активное использование российских активов, однако Бельгия выступала против из-за возможных юридических рисков. Еврокомиссия пока не нашла механизма, который полностью защитил бы Брюссель от потенциальных судебных претензий.

Параллельно рассматриваются и другие варианты: использование около 20 млрд. евро нераспределенных средств из европейской программы перевооружения, привлечение Европейского фонда мира или досрочное выделение части помощи, запланированной на 2027 год.

Впрочем, эксперты предупреждают, что даже замороженные российские активы дадут временное облегчение.

"Европе необходимо рассмотреть долгосрочное, постоянное решение", - отметил директор Европейского политического центра Фабиан Зулег, подчеркнув, что финансовые потребности Украины будут оставаться большими как во время войны, так и во время будущего восстановления.

Сколько Украине стоит война

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, общая стоимость войны для Украины в 2026 году составляет около 155 млрд долларов. Сюда входят как бюджетные расходы, так и военная помощь партнеров – ракеты, техника, самолеты и другое вооружение.

В то же время, Украине пока не хватает еще 27 млрд долларов на оборонные нужды, в частности производство оружия и обеспечение боевых возможностей в начале 2027 года.

Киев параллельно ведет переговоры с ЕС по дальнейшему финансированию. Евросоюз готовит очередной транш на 2,9 млрд евро, однако в Брюсселе отмечают, что последующие выплаты зависят от выполнения Украиной согласованных реформ.

Финансовые потребности будут оставаться значительными и дальше. По предварительной оценке МВФ, до 2029 года Украине может не хватать около 54 млрд долларов внешнего финансирования: 30–35 млрд 2027 года, 17 млрд в 2028-м и около 2 млрд 2029 года.

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