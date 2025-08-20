"Мы полностью зависимы от капризов Трампа": немецкий эксперт о том, как Украина и Европа попали "на крючок"

Трамп и европейские лидеры в Белом доме

Страны Европы полностью зависят от эмоций и капризов Дональда Трампа, поэтому вынуждены заигрывать с американским президентом, чтобы не разозлить его.

Такое мнение высказал немецкий политолог, профессор Стефан Бирлинг, заведующий кафедрой международных отношений Регенсбургского университета в интервью Welt, опубликованном Оnet.

Немецкий эксперт прокомментировал саммит в Вашингтоне с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

«Европейцы льют воду, потому что знают, что полностью зависят от эмоций и капризов Дональда Трампа. Они сами действуют с позиции слабости…», — говорит политолог.

По его мнению, Европа оказалась в такой ситуации не последние недели или месяцы, а фактически с конца холодной войны. Эксперт считает, что Европа никогда не брала на себя задачу сделать мир более безопасным местом. Она не имеет своей сильной военной или внешней политики.

«Всем известно, насколько Европа зависит от США в сфере политики безопасности и экономики. Мы всегда убеждали себя, что американцы защитят нас, когда наступит кризис. Эта иллюзия исчезла в небытии. Мы никогда не готовились к будущей ситуации. Поэтому у нас не остается другого выбора, кроме этой позорной подачи… Вот почему нам придется делать все: от костюмов (намек о компромиссе Зеленского в выборе одежды на встречу в Белом доме — Ред.) до лести в адрес Трампа», — отметил Стефан Бирлинг.

Также в ОП рассказали подробности переговоров в Белом доме между президентами Трампом и Зеленским и европейскими лидерами.