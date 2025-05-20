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"Мы получили важный сигнал": Зеленский побеседовал с премьером Норвегии
Около 8 млрд долларов получит Украина от Норвегии в 2025 году, сообщил Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встречу с кронпринцем Гоконом и министром энергетики Норвегии 20 мая.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
«Хороший был разговор, мы получили важный сигнал от правительства о поддержке», — добавил Зеленский.
Он отметил, что лидеры Норвегии и Украины обсудили многие важные вопросы двустороннего сотрудничества.
«Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Около 8 млрд долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения», — сказал Зеленский.
Также президент Украины поделился деталями вчерашнего разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
«Для нас важно, чтобы у всех партнеров была необходимая информация и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и продолжительного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей, наконец, прекратились», — сказал президент Украины.
Напомним, кронпринц Норвегии Гокон 20 мая посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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