"Мы получили важный сигнал": Зеленский побеседовал с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встречу с кронпринцем Гоконом и министром энергетики Норвегии 20 мая.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

«Хороший был разговор, мы получили важный сигнал от правительства о поддержке», — добавил Зеленский.

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Он отметил, что лидеры Норвегии и Украины обсудили многие важные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Около 8 млрд долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения», — сказал Зеленский.

Также президент Украины поделился деталями вчерашнего разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«Для нас важно, чтобы у всех партнеров была необходимая информация и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и продолжительного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей, наконец, прекратились», — сказал президент Украины.

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Напомним, кронпринц Норвегии Гокон 20 мая посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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