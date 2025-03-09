"Мы попали в черный список Трампа": политолог о том, как США будут давить на Украину

Президент США Дональд Трампа и его команда могут оставить в руках такой "козырь", как влияние на Украину из-за поставок оружия. Они будут давить на нас и дальше.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV.

"Есть большой риск, когда начнутся прямые переговоры между Украиной и Россией, чтобы выйти на скорейшее завершение войны, у американцев будет соблазн — мир на российских условиях, на что мы не можем согласиться. Здесь может возникнуть проблема, когда на нас будут давить", — говорит политолог.

Фесенко добавляет, что сейчас уже нет унизительных агрессивных обвинений в адрес Украины. Он говорит: Путин хочет договариваться о мире, Украина не хочет. Главное, чтобы для нас главным был переговорный трек и переговорщики Трампа поняли, что мы хотим договариваться.

"Они должны донести Трампу: проблема не у нас, а в России. А с Россией у него неизбежно возникнут проблемы, это только вопрос времени", — добавил он.

Сейчас важно хотя бы временно разблокировать текущую ситуацию. Как подчеркивает политолог, прежних отношений уже не будет.

"Канада, Дания, ЕС и мы уже оказались в черном списке Трампа. Это уже не изменится. Мы должны уменьшать риски и негативные последствия для себя. Видим мины, на которых можем подорваться в отношениях с американцами, значит как-то нужно разминировать или избегать. Сейчас нужно будет такое искусство переговоров, с которым мы.

Напомним, решение администрации президента США Дональда Трампа прекратить поставки систем глушения для украинских ВВС ставит под угрозу их способность эффективно защищаться от воздушных атак.

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