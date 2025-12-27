"Мы пошли на много компромиссов": Зеленский рассказал о "плане из 20 пунктов" для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина поддержала предложение Дональда Трампа по прекращению огня и зафиксировала готовность к компромиссам в специальном плане из 20 пунктов. Однако постоянный мир возможен только при единстве США и Европы в поддержке Киева.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о перспективах завершения войны.

Приоритет — окончание войны и «план из 20 пунктов»

Глава государства подчеркнул, что для Украины мир является единственным приоритетом, и ради него Киев уже пошел на значительные уступки, отраженные в рабочих документах.

«Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Украина пошла на много разных компромиссов, и этому есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить войну», — отметил Зеленский.

Ультиматум агрессора и роль Запада

Президент подчеркнул, что если Россия демонстрирует желание воевать дальше, остановить ее может только консолидированная позиция мира. Любая поддержка агрессора со стороны Запада будет означать неизбежное затягивание конфликта.

Формула силы: для сильной позиции за столом переговоров Украине необходимы ПВО, оружие и финансовая помощь.

Два сценария: вариант А — скорейшее окончание войны из-за остановки России. Вариант Б — продолжение войны, что станет риском для всего мира.

Угроза другим: Зеленский предупредил, что Россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры или «красноречивые месседжи» Кремля.

«Если весь мир, Европа и Америка будут на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Если кто-то США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны. Здесь нет больше вариантов», — резюмировал Президент.

Подготовка ко встрече с Трампом

Заявление прозвучало на фоне подготовки ко встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде. Ранее стало известно, что украинская сторона подготовила обновленный план предложений, призванный заинтересовать новую администрацию США в поддержке безопасности Европы и привлечении инвестиций.

Напомним, Зеленский в воскресенье, 28 декабря, встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.