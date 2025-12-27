ТСН в социальных сетях

Политика
478
2 мин

"Мы пошли на много компромиссов": Зеленский рассказал о "плане из 20 пунктов" для прекращения огня

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины мир является единственным приоритетом, и ради него Киев уже пошел на значительные уступки, отраженные в рабочих документах.

Светлана Несчетная
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина поддержала предложение Дональда Трампа по прекращению огня и зафиксировала готовность к компромиссам в специальном плане из 20 пунктов. Однако постоянный мир возможен только при единстве США и Европы в поддержке Киева.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о перспективах завершения войны.

Приоритет — окончание войны и «план из 20 пунктов»

Глава государства подчеркнул, что для Украины мир является единственным приоритетом, и ради него Киев уже пошел на значительные уступки, отраженные в рабочих документах.

«Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Украина пошла на много разных компромиссов, и этому есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, что может остановить войну», — отметил Зеленский.

Ультиматум агрессора и роль Запада

Президент подчеркнул, что если Россия демонстрирует желание воевать дальше, остановить ее может только консолидированная позиция мира. Любая поддержка агрессора со стороны Запада будет означать неизбежное затягивание конфликта.

  • Формула силы: для сильной позиции за столом переговоров Украине необходимы ПВО, оружие и финансовая помощь.

  • Два сценария: вариант А — скорейшее окончание войны из-за остановки России. Вариант Б — продолжение войны, что станет риском для всего мира.

  • Угроза другим: Зеленский предупредил, что Россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры или «красноречивые месседжи» Кремля.

«Если весь мир, Европа и Америка будут на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Если кто-то США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны. Здесь нет больше вариантов», — резюмировал Президент.

Подготовка ко встрече с Трампом

Заявление прозвучало на фоне подготовки ко встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во Флориде. Ранее стало известно, что украинская сторона подготовила обновленный план предложений, призванный заинтересовать новую администрацию США в поддержке безопасности Европы и привлечении инвестиций.

Напомним, Зеленский в воскресенье, 28 декабря, встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.

