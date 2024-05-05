"Мы постараемся добиться": Макрон рассказал, о чем поговорит с Си Цзиньпином в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином, которая пройдет в Париже на следующей неделе, обсудит "олимпийское перемирие" в Украине.

Об этом Макрон сказал в интервью La Tribune.

"Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с главой КНР в понедельник и вторник", - прокомментировал он.

На вопрос входит ли Украина в театры военных действий, о которых он говорил, он ответил:

"Мы постараемся добиться его для всех театров военных действий".

Напомним, Макрон обратится с призывом к Пекину усилить давление на Москву, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против Украины.

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