"Мы постараемся добиться": Макрон рассказал, о чем поговорит с Си Цзиньпином в Париже

Макрон призовет Цзиньпина надавить на диктатора Путина.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином, которая пройдет в Париже на следующей неделе, обсудит "олимпийское перемирие" в Украине.
Об этом Макрон сказал в интервью La Tribune.
"Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с главой КНР в понедельник и вторник", - прокомментировал он.
На вопрос входит ли Украина в театры военных действий, о которых он говорил, он ответил:
"Мы постараемся добиться его для всех театров военных действий".
Напомним, Макрон обратится с призывом к Пекину усилить давление на Москву, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против Украины.
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