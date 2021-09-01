Мы пригласили США в Нормандский формат для участия в нескольких моделях — Зеленский

Мы пригласили США в Нормандский формат для участия в нескольких моделях — Зеленский

Президент Украины сообщил, что, возможно, переговоры с Байденом начнет именно с этого вопроса.

Владимир Зеленский во время своего визита в США заявил, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом он сказал, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США, сообщает "Укринформ".

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", — сказал Зеленский и добавил, что вопрос Украины сегодня — это "не вопрос только в Украине". Оно касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

Президент Украины также отметил, что будет поднимать этот вопрос на переговорах с Джо Байденом, и возможно, начнет с этого встречу.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена должна состояться 1 сентября. ТСН готовит специальный выпуск по итогам визита, который выйдет в эфире "1+1" в 22:45.

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