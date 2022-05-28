Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь ВСУ защищать свою страну – Джонсон

Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь ВСУ защищать свою страну – Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая сообщил, что его государство продолжит предоставлять технику ВСУ для защиты страны.

Джонсон также сообщил об интенсивной работе по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины.

Об этом британский премьер написал в Сети.

"Я сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня утром, что мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь Вооруженным силам Украины защищать свою страну, и мы интенсивно работаем над поиском путей возобновления экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса", – говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский ранее сообщил, что говорил с Джонсоном об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива.

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