Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь ВСУ защищать свою страну – Джонсон

Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь ВСУ защищать свою страну – Джонсон

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая сообщил, что его государство продолжит предоставлять технику ВСУ для защиты страны.

Джонсон также сообщил об интенсивной работе по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины.

Об этом британский премьер написал в Сети.

"Я сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня утром, что мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь Вооруженным силам Украины защищать свою страну, и мы интенсивно работаем над поиском путей возобновления экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса", – говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский ранее сообщил, что говорил с Джонсоном об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива.

Джонсон предложил Зеленскому создать альтернативу ЕС

Джонсон предложил Зеленскому создать альтернативу ЕС

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация