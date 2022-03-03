Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности - Трюдо

Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности - Трюдо

"Наша поддержка непоколебима", - заметил Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал поддержку Украине после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня говорил с президентом Зеленским. Я приветствовал его лидерство и мужество украинцев. Владимир, Канада и весь мир поддерживают вас и призывают к немедленному прекращению незаконных нападений президента Путина, которые привели к гибели мирных жителей", - написал Трюдо в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Также премьер написал о работе над санкциями РФ.

«Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности, в том числе с помощью жестких и скоординированных санкций, и мы продолжим поддерживать народ Украины. Наша поддержка непоколебима», - подытожил он.