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Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности - Трюдо

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Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности - Трюдо

Associated Press

"Наша поддержка непоколебима", - заметил Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал поддержку Украине после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня говорил с президентом Зеленским. Я приветствовал его лидерство и мужество украинцев. Владимир, Канада и весь мир поддерживают вас и призывают к немедленному прекращению незаконных нападений президента Путина, которые привели к гибели мирных жителей", - написал Трюдо в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Также премьер написал о работе над санкциями РФ.

«Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности, в том числе с помощью жестких и скоординированных санкций, и мы продолжим поддерживать народ Украины. Наша поддержка непоколебима», - подытожил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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