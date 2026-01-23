"Мы проиграем": Мелони призвала лидеров ЕС не ссориться с Трампом из-за Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / © Associated Press

Итальянский премьер Джорджа Мелони во время экстренного саммита в Брюсселе выступила с неожиданной речью в защиту позиции президента США Дональда Трампа, пытаясь унять трансатлантические страсти.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех должностных лиц, ознакомленных с ходом частных переговоров.

«Не пишите, что он безумен»

По данным источников, Мелони прямо заявила коллегам: борьба с Трампом — это «плохая идея», ведь в случае конфликта с Америкой именно Европа будет стороной, которая проиграет.

Она призвала лидеров сохранять спокойствие и «не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого», как это делают некоторые чиновники в кулуарах.

Это произошло на фоне бурного начала 2026 года в международной политике.

В чем суть конфликта

Поводом для экстренного саммита стало требование Дональда Трампа к Дании передать США контроль над Гренландией. Когда восемь европейских стран выступили против этого, президент США пригрозил ввести против них жесткие торговые пошлины.

Ситуация напряглась до предела. Однако после того, как ЕС пригрозил зеркальными мерами, а фондовые рынки отреагировали падением, Трамп дал заднюю и намекнул на готовность к «дружественному соглашению».

Новая тактика Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита отметила, что лидеры усвоили урок: «твердая», но «неэскалационная» позиция в общении с Трампом работает лучше всего.

При этом Мелони продолжает выстраивать собственную линию. Сразу после саммита она приняла в Риме канцлера Германии Фридриха Мерца для обсуждения оборонного сотрудничества.

Лидеры ЕС договорились встретиться снова в следующем месяце для «стратегического мозгового штурма». Главная тема — как адаптироваться к новому мировому порядку, где международное право весит все меньше, а судьбу мира решает соперничество больших держав.

«Иллюзий, что кризис миновал, ни у кого нет», — резюмировал один из собеседников издания.

Напомним, Трамп признался, что мог неправильно оценить ситуацию вокруг Гренландии. Президент США заявил, что мог быть дезинформирован о планах Европы разместить войска в Гренландии . В то же время он снова настаивает на контроле США над островом.