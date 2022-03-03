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Мы противостояли российской лжи правдой и теперь свободный мир привлечет Путина к ответственности - Байден

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Мы противостояли российской лжи правдой и теперь свободный мир привлечет Путина к ответственности - Байден

Associated Press

Американский президент осудил действия главы Кремля.

Президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку украинскому народу на фоне российского вторжения в Украину и отметил, что глава страны-агрессорки Владимир Путин не ожидал такой реакции ЕС и НАТО на свои действия.

Об этом он заявил в Twitter.

«Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался.

Я потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", — подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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