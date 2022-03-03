Мы противостояли российской лжи правдой и теперь свободный мир привлечет Путина к ответственности - Байден

Мы противостояли российской лжи правдой и теперь свободный мир привлечет Путина к ответственности - Байден

Американский президент осудил действия главы Кремля.

Президент США Джо Байден в очередной раз выразил поддержку украинскому народу на фоне российского вторжения в Украину и отметил, что глава страны-агрессорки Владимир Путин не ожидал такой реакции ЕС и НАТО на свои действия.

Об этом он заявил в Twitter.

Putin thought the West and NATO wouldn't respond — and he thought he could divide us at home.



He was wrong.



I spent countless hours unifying our European Allies. We countered Russia's lies with truth. And now, the free world is holding him accountable. — President Biden (@POTUS) 2 марта 2022

«Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался.

Я потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", — подчеркнул он.