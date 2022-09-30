"Мы пройдем по этому пути": Зеленский сообщил, что именно вернет Украине мир

Президент заявил, что мир Украины вернет только ее усиление и изгнание оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что только путь усиления государства и изгнание оккупантов со всей территории возвращает мир.

Об этом глава государства сказал после заседания СНБО.

"Только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны. У нас есть решение. Первое — только путь усиления Украины и изгнание оккупантов из всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути", — подчеркнул президент.

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за заявления Путина

Напомним, в этот же день Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По словам президента, украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

Отметим, что на заседании СНБО его члены обсудили очередные попытки аннексии территории Украины и эскалацию вооруженной агрессии со стороны России.

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