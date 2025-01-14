Писториус ответил, будут ли размещены иностранные войска в Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве во вторник, 14 января, заявил, что не обсуждал размещение иностранных войск в Украине. Этот вопрос должен быть одной из тем переговоров между Украиной, Россией и другими странами.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы не обсуждали это сегодня, потому что сейчас это не ко времени. А если бы это и обсуждалось, то мы бы не говорили об этом публично, потому что это тема для переговоров между Украиной, Россией и другими странами. Было бы не очень разумно говорить о наших позициях раньше времени. Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", – пояснил немецкий министр обороны.

Напомним, Зеленский и Писториус обсудили строительство комплексного щита ПВО для украинских городов. В частности, речь шла о необходимости новых систем ПВО и финансовой поддержке.

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