"Мы родные братья": Лукашенко ошарашил заявлением об отношениях с Путиным

"Мы родные братья": Лукашенко ошарашил заявлением об отношениях с Путиным

Лукашенко говорит, что у него очень хорошие отношения с Путиным.

Александр Лукашенко назвал президента РФ Владимира Путина "родным братом". По его словам, у них одинаковые взгляды на вещи.

Об этом Лукашенко сказал в интервью одному из росСМИ.

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"Владимир Путин считает меня больше чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно: мы, по моему мнению, сейчас это ярко оказалось, видим мир по основным направлениям одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал Лукашенко.

По его словам, иногда они с Путиным делают разные выводы и поступки, но видение многих вещей остается одинаковым. Особенно, говорит Лукашенко, он убедился в этом в последнее время.

"И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень хорошие отношения", – добавил он.

Лукашенко, кроме того, напомнил, что Путин поддержал его в политическом кризисе в Беларуси, возникшем после фальсификации президентских выборов, и поступил "не просто как союзник, но как настоящий друг".

Как сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель признает его президентом Беларуси, ведь на переговорах обращалась к нему исключительно как "господин президент".

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