"Мы сделали это вместе": Ирина Мудрая о решающем шаге к созданию Спецтрибунала для РФ

Реклама

"Только что в Кишиневе 36 государств и ЕС заключили Соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - рассказала чиновник.

Она напомнила: еще несколько лет многие говорили, что этого не будет никогда. Мол, это юридически сложно, политически чувствительно и слишком много интересов против.

"Я помню разговоры, когда нам объясняли, почему это не сработает. Помню раунды переговоров, где казалось - стена. Помню, как команда - юристы, дипломаты, парламентарии - возвращалась и искала другой путь, когда этот не проходил. Помню, как каждый раз после очередного тупика невозможности – и именно его историческое политическое лидерство, настойчивость и личная убедительность шаг за шагом объединили партнеров вокруг создания Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Реклама

По ее словам, впервые после Нюрнберга и Токио появляется отдельный механизм ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

"Те, кто ее начал, понесут ответственность. Это уже неизбежно. Далее – формирование трибунала в Гааге: судьи, правила, расследование. Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается", - резюмировала Ирина Мудрая.

Новости партнеров