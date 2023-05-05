"Мы сделали все возможное": Белый дом о подготовке Украины к контрнаступлению

ВСУ получили от США почти все, что просили.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

Он добавил, что Вашингтон, со своей стороны, приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления, напомнив, что ВСУ получили почти все, что спрашивали до этого.

То есть речь идет о бронетехнике, артиллерии, системах ПВО, боеприпасах, а также обучении, которые были организованы для многих украинских бригад на территории других стран.

Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов», – резюмировал представитель Белого дома.

Напомним, что в России обеспокоены тем, что контрнаступление украинских военных уже началось.

Аналитики утверждают, что Кремль подготовил методички для СМИ об освещении контрнаступления ВСУ.

Заметим, что Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил, что на контрнаступление Украины влияют три ключевые детали.

Подготовка к контрнаступлению: в ЕС обсуждают закупку боеприпасов для Украины

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