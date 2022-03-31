"Мы – серьезный игрок, с которым придется считаться всем": Ермак заявил об анализе каждой санкции

"Мы – серьезный игрок, с которым придется считаться всем": Ермак заявил об анализе каждой санкции

Он подчеркнул, что месседж Украины о закрытии неба до сих пор актуален.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если бы были введены жесткие санкции против России перед ее вторжением, можно было повлиять на события и ход истории.

Об этом глава ОП сказал журналистам The New Yorker, Bild и Le Monde.

"Мы доказали всем, что мы — серьезный игрок, с которым придется считаться всем. Нас не очень четко слышали перед войной. Если бы были введены жесткие санкции против России тогда, можно было повлиять на события и ход истории", — рассказал Ермак.

"Мы продолжаем говорить о санкциях и обратились к моему хорошему знакомому Майклу Макфолу для их анализа. Мы анализируем каждую санкцию, как она работает, где нас обманывают, где научились страны обходить эти санкции", — сообщил руководитель президентского офиса.

"Сегодня идет война, нет времени для лирики, когда убивают наших людей. Санкции будут работать. Также наш месседж о закрытом небе до сих пор актуален", – отметил Ермак.

Напомним, ранее Ермак призвал страны Запада ответить отказом от российских нефти и газа по требованию РФ платить за энергоносители рублями.

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