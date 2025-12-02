Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится ближе к миру, чем когда-либо ранее.

Об этом глава государства сказал, выступая в парламенте Ирландии.

«В это утро в Ирландии наша делегация выступила с брифингами после переговоров с американской стороной. Мы усиливаем наши усилия, и наша делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Есть шансы и должны ими воспользоваться», — заявил Зеленский.

Президент призвал мир помнить, что российское вторжение в Украину — это уголовный, неспровоцированный акт агрессии.

«Стало это потому, что Россия хотела относиться к Украине как к своей собственности, а к украинцам как к скоту в хлеву. Нет политиков в Европе или где-то еще, которые могли бы забыть то, что мы достигли вместе», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поделился несколькими деталями по скорректированному мирному плану между США и Украиной, который, как он подтвердил, сведен к 20 пунктам. Также он предостерег мир от повторной агрессии РФ и призвал США к конкретике по гарантиям безопасности.