"Мы шагаем вместе": Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

"Мы шагаем вместе": Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Глава украинского государства поздравил с победой на выборах настоящего друга.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрону с победой на выборах.

Об этом говорилось в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Поздравляю Президента и настоящего друга @EmmanuelMacron с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении.

Напомним, что Эммануэль Макрон, по результатам проработки 90% бюллетеней, побеждает во втором туре президентских выборов.

За него проголосовали 56,61% избирателей, за Марин Ле Пен – 43,39%. Явка на выборах составила около 70%.

Выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие. Не забыл новый старый президент Франции и об Украине.

"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.

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