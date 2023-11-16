Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море: выступление президента Украины на саммите ПАЧЭС

Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в саммите ПАЧЭС – Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества 16 ноября.

"Мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. Следовательно, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций — от Марокко до Юго-Восточной Азии.

Мы смогли обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать нашим морским экспортным коридорам. Новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион – тоже критический для глобальной безопасности", — сказал президент.

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Владимир Зеленский отметил и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира.

"Поэтому сейчас, как никогда раньше, очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться. И я благодарен всем, кто добавляет общие результаты", — сказал он на саммите ПАЧЕС.

Президент поблагодарил всех лидеров, государств и народов, чья активность помогает защищать международный порядок и гарантирует миру больше покоя и безопасности.

Ранее Владимир Зеленский назвал единственный способ, который поможет завершить войну.

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