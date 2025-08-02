"Мы собираемся защищать наших людей": Трамп прокомментировал решение переместить атомные подлодки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение переместить атомные подводные лодки.

Это он заявил журналистам во время общения на лужайке возле Белого дома.

"Да, нам пришлось это сделать. Мы просто должны быть осторожны — была озвучена угроза, и мы сочли это неприемлемым. Поэтому я должен действовать очень осторожно. Я сделал это, исходя из соображений безопасности наших людей. Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы собираемся защищать наших граждан", — сказал президент США во время общения.

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Напомним, Дмитрий Медведев ответил на заявления Дональда Трампа, предупредившего его об «опасной территории». Российский политик назвал реакцию США признаком правоты Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп резко ответил на угрозы Медведева по поводу возможной войны с Вашингтоном . В заявлении он назвал российского политика «неудачным бывшим президентом», который «должен следить за своими словами».

Кроме этого, экспрезидент и «лающий пес российского режима» Дмитрий Медведев — удобный собеседник для Дональда Трампа с его нынешним отношением к России.