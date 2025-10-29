"Мы сотрем Москву с карты": в Бельгии сделали предупреждение России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае российского удара неядерной ракетой по Брюсселю, НАТО «сотрет Москву с карты».

Об этом бельгийский министр сказал в интервью De Morgen.

Франкен прокомментировал угрозы Кремля о «драматической черте», которые там озвучили в ответ на вероятную передачу Украине от США дальнобойных ракет Tomahawk за счет Европы.

Реклама

«Путин так говорил и тогда, когда Финляндия и Швеция вступали в НАТО. Говорил — и когда мы отправляли танки, ракеты, F-16… Вывод: мы не должны поддаваться на его шантаж«, — сказал глава Минобороны Бельгии.

Он добавил, что «сначала мы боялись даже отвечать на удары внутри Украины, чтобы не разозлить Путина». Франкен признал, что это лишь продлило войну, потому что все линии снабжения России проходят через ее территорию.

«Их надо атаковать — и мы наконец это делаем. Это тоже была „красная линия“ для Путина. Но что он сделал? Ничего. Он знает: если применит ядерное оружие, Москву сотрут с лица земли. И это будет конец света», — высказался бельгийский министр.

Он также ответил на вопрос, не боится ли, что президент России Владимир Путин может ударить неядерной ракетой по Брюсселю.

Реклама

«Нет. Потому что тогда он ударит в самое сердце НАТО — и мы сотрем Москву с карты«, — подчеркнул Франкен.

К слову, ранее 29 октября Франкен заявил о целенаправленной атаке на военную инфраструктуру, поскольку в течение длительного времени несколько дронов кружили в Бельгии над важной военной базой в Марш-ан-Фамен. По словам министра, это была «четко спланированная операция против сердца нашей армии», вероятно, с целью поиска критической информации.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена нападать ни на одну страну НАТО и даже готова закрепить это в гарантиях безопасности. В то же время Лавров обвинил Запад в приготовлении к новой большой европейской войне и выступил против якобы превращения Евразии в «вотчину НАТО».