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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«Мы сожжем их НПЗ»: Украина ответила на решение Трампа относительно российского дизеля — FT

Решение Трампа ослабить санкционные ограничения в отношении российского дизельного горючего повлекло негативную реакцию в украинской столице.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар на НПЗ

Пожар на НПЗ / © скриншот с видео

Украина будет продолжать атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на решение президента США Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. В Киеве это решение вызвало негодование.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на украинского чиновника.

"Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы", - заявил собеседник журналиста.

По словам Миллера, решение Трампа ослабить санкционные ограничения в отношении российского дизельного горючего повлекло негативную реакцию в украинской столице.

Журналист отметил, что в Киеве «сегодня вечером царят разочарование и гнев» из-за шага американской администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский также подверг критике это решение в комментарии для Axios. Он назвал разрешение на экспорт российского дизельного горючего несправедливым.

«Знаете, это сродни подарку на день рождения для Путина. Выглядит ужасно», - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с диктатором Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки .

Мы ранее информировали, что Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре .

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