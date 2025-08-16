"Мы стали еще дальше от завершения войны": политолог Фесенко о встрече Путина и Трампа на Аляске

Политолог Владимир Фесенко / © ТСН

После встречи на Аляске мы стали еще дальше от завершения войны.

Такую позицию в эфире КИЕВ24 высказал политолог Владимир Фесенко.

«Никакого прекращения войны в ближайшее время не будет. Потому что переговоры о мирном соглашении можно проводить не просто месяцами, а годами. Более того, я скажу, что по некоторым позициям невозможно вообще договориться», — отметил он.

Формальных официальных договоренностей нет вообще, отмечает Фесенко.

По словам политолога, если почитать сейчас западные СМИ — это напоминает испорченный телефон.

«Давайте не путать комплименты Трампу и реальную политику. С реальной политикой, к сожалению, ситуация, по моему мнению, ухудшилась и стала более запутанной», — подытожил Фесенко.

Напомним, на Аляске завершились переговоры Трампа и Путина. Они продолжались около трех часов.

Американский президент позже позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.

Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин согласен на трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским.