"Мы стали еще дальше от завершения войны": политолог Фесенко о встрече Путина и Трампа на Аляске
Не стоит путать комплименты Трампу и реальную политику. С реальной политикой, к сожалению, ситуация ухудшилась и стала более запутанной, отметил Фесенко.
После встречи на Аляске мы стали еще дальше от завершения войны.
Такую позицию в эфире КИЕВ24 высказал политолог Владимир Фесенко.
«Никакого прекращения войны в ближайшее время не будет. Потому что переговоры о мирном соглашении можно проводить не просто месяцами, а годами. Более того, я скажу, что по некоторым позициям невозможно вообще договориться», — отметил он.
Формальных официальных договоренностей нет вообще, отмечает Фесенко.
По словам политолога, если почитать сейчас западные СМИ — это напоминает испорченный телефон.
«Давайте не путать комплименты Трампу и реальную политику. С реальной политикой, к сожалению, ситуация, по моему мнению, ухудшилась и стала более запутанной», — подытожил Фесенко.
Напомним, на Аляске завершились переговоры Трампа и Путина. Они продолжались около трех часов.
Американский президент позже позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.
Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин согласен на трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским.