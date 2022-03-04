Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества - министр энергетики об обстреле Запорожской АЭС

Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества - министр энергетики об обстреле Запорожской АЭС

Идет бой уже на площадке станции, распространяется пожар.

Обстрел российскими войсками Запорожской АЭС из тяжелого вооружения ведет к масштабной техногенной катастрофе в истории человечества, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Енергоатом".

"Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир. Из танков, градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий. Идет бой уже на площадке станции, распространяется пожар", – цитирует Галущенко пресс-служба Энергоатома.

Он подчеркнул, что это война на уничтожение человечества и планеты. "Ядерная и радиационная безопасность врага не волнует. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", – сказал министр.

Он напомнил, что уже несколько дней Украина старается донести этот тезис до МАГАТЭ. "Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений по агрессору. Но их пока нет", – говорится в сообщении.

"Поэтому мы требуем не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран - обладателей ядерного оружия", – заявил Галущенко.

"Только что провел телефонный срочный разговор с министром энергетики США госпожой Дженнифер Гренголм. Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС с воздуха и танков. На станции пожар и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! Пожарных кафиры не пускают на территорию станции". Обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - добавил позже Галущенко в сообщении в Facebook.