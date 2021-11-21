"Мы свободны творить будущее и должны гордиться этим" — Зеленский в День Достоинства и Свободы обратился к украинцам

"Мы свободны творить будущее и должны гордиться этим" — Зеленский в День Достоинства и Свободы обратился к украинцам

Зеленский подчеркнул, что сдаваться украинцы не привыкли.

В День достоинства и свободы президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником. Глава государства отметил, что украинцы – прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый и непобедимый народ, для которого потеря свободы и чести – это потеря жизни, за которую мы готовы бороться.

Соответствующее заявление украинский президент сделал в своем видеообращении.

Зеленский заметил, что на нашей планете живет около пяти тысяч народов и, по мнению президента, государственные праздники – это то, что достаточно точно изображает характер народа и объединяет всех. Поэтому, по его словам, 21 ноября – ответ на вопрос: "кто такие украинцы и что для них главное".

"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – вот тогда бывает слишком громко. власть не слышит украинский народ – тогда бывает слишком громко. Поэтому мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаз", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что страна заплатила и продолжает платить за свободу большую цену, а потому никогда не забудет всех героев, отдавших за Украину свою жизнь.

"И никогда не простим всем, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И время уже изменить самовосприятие и мышления. Мы не жертва, а не подавлены, не разделены, не увлечен. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент указал, что для Украины рабство является унижением, а потеря свободы – утратой чести.

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"Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни. Чтобы не потерять свою жизнь", — уточнил он.

Зеленский также вспомнил историю, которую рассказали украинские моряки, вернувшись из плена: "Следователи просили их смеяться немного тише: "Начальство не поймет". Здесь обычно плачут, а наши моряки смеются без остановки. Они садились в автозак, пели: "Ще не вмерла України…". А потом говорили водителю: "Шеф, в Одессу! В Коблево тормози, кофейку попьем". Они не вели себя, как заключенные. А остались офицерами и бойцами. Потому что не потеряли достоинства. И доказали, что на чужбине, в плену, в тюрьме можно быть свободным человеком. Потому что воля – это не отсутствие оков на руках. Это отсутствие тюрьмы в голове".

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Кроме того, Зеленский вспомнил и украинского поэта, политзаключенного Василия Стуса, и священника, который спасал евреев в Холокост, Емельяна Ковча, и актера, режиссера Леонида Быкова. Не обошел президент и всех защитников, стоящих на Майдане, на баррикадах, на граните — в 1990-м, в 2004-м и 2014-м.

"Разные. Волыняне, одесситы, галицкие, днепровские, закарпатцы, буковинцы. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. из Кривого Рога, из Ивано-Франковска. Черкассы, Винница, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон, Хмельницкий, Запорожье. Из Киева. С Донбасса, из Луганщины, из Крыма. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому – свободу", — подытожил Зеленский.

Напомним, в Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день прошли первые акции в 2013 году, с которых и началась Революция Достоинства.