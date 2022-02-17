"Мы такого не видим": Данилов прокомментировал заявление Блинкена, что Россия готова атаковать

Секретарь СНБО сказал, что на сегодняшний день наблюдаются только провокации со стороны РФ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не видит на сегодняшний день признаков того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом Данилов сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" в четверг, 17 февраля.

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"Начиная с 30 октября прошлого года мы начали получать информацию от разведсообщества о тех процессах, которые есть на сегодняшний день. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее, большинство информации подтверждалось, мы делали соответствующие шаги и не сидели сложа руки", – сказал секретарь СНБО.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны — мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация", — рассказал Данилов.

Напомним, 17 февраля на Совбезе ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину "в ближайшие дни" и силы РФ на суше и море готовы к нападению.

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