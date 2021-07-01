"Мы там же, где были и в 2008 году" — Кулеба о вступлении Украины в НАТО

"Мы там же, где были и в 2008 году" — Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем станет членом Евросоюза. Впрочем, Альянс пока нет консенсуса относительно сроков присоединения Украины.

Об этом глава МИД заявил в интервью "LIGA.net".

"По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", — заявил Кулеба.

В то же время насчет дат вступления Украины в НАТО, Кулеба ничего точно не сказал. По его словам, Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции. Однако, он говорит, что отдельные страны хотят еще реформ.

"Происходит то, что в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в Альянс. Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО — нет. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. это печально, но это — реальность, с которой нам нужно работать. в то же время я совершенно не умаляю важную роль Альянса в сдерживании российской агрессии с 2014 года. но именно в этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", — сказал Кулеба.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины

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