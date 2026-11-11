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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«Мы теряем людей»: Зеленский назвал главную задачу переговоров с Россией

Зеленский назвал важнейшую задачу переговоров — это окончание войны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей переговоров является прекращение войны, ведь Украина продолжает терять людей.

Об этом президент заявил во время встречи в Дании, отвечая на вопрос об изменениях в посредничестве США и темах, обсуждаемых во время переговоров.

«Самое главное — остановить войну, потому что мы теряем людей. Утрачиваем безопасность для всего мира. Я думаю, что в Абу-Даби наша команда и европейские советники по нацбезопасности были четки по этому поводу», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что договоренности о безопасности Европы и восстановлении Украины невозможно обсуждать без участия европейских партнеров.

«Мы не можем остановить эту войну, думая о безопасности Европы и восстановлении Украины без Европы. Вовлечение европейцев в этот процесс — очень важное изменение», — отметил Зеленский.

По его словам, дальнейшие шаги должны проходить последовательно: сначала нужно остановить войну, а уже потом определять структуру договоренностей, гарантии безопасности и условия для восстановления и процветания Украины.

Напомним, издание AFP со ссылкой на высокий украинский источник пишет, что Украина хочет на 10 лет сохранить 800-тысячную армию. В частности, представитель США Джаред Кушнер сообщил участникам переговоров, что Вашингтону удалось «сократить разногласия» между Украиной и Россией. Впрочем, он не раскрыл подробности относительно достигнутых договоренностей.

Между тем Le Monde отмечает, что вроде бы переговоры Украины и РФ зашли в тупик. Москва отказывается соглашаться на прекращение огня. В то же время представители США обсуждают с партнерами более широкий план будущей безопасности Европы, который вызывает беспокойство в Украине и европейских столицах.

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