Мы точно о мире, мы передали массу сигналов России об этом – Зеленский

Мы точно о мире, мы передали массу сигналов России об этом – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство передало России множество сигналов о том, что выступает за мир. Поэтому Украине нет смысла стрелять и в то же время предлагать дипломатию.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

"Мы точно о мире. Я это много раз говорил президенту РФ и канцлеру Ангеле Меркель, и Макрону еще на "нормандской встрече" в 2019 году. И после этого мы передали массу сигналов. Мы ежемесячно передавали через того или иного лидера – и напрямую с Российской Федерацией мы готовы говорить. Выбирайте сами площадку. Выбирайте сами проект, как вы хотите говорить. Выбирайте сами партнеров, с кем вы хотите садиться за стол. Мы к этому готовы. Скажите, в чем смысл нам стрелять и предлагать дипломатию?" – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) по гарантиям безопасности.

Президент также сказал, что Украина требует немедленно разблокировать мирный процесс и договариваться о мире в любой точке мира.

Зеленский также объявил о требовании предоставить Украине четкую европейскую перспективу четкие временные рамки вступления в НАТО.

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