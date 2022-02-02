"Мы твердо стоим за украинский народ": после визита в Киев Джонсон записал ролик

"Мы твердо стоим за украинский народ": после визита в Киев Джонсон записал ролик

По словам Джонсона, очень важно для мира и Украины, и в первую очередь для России, чтобы президент Путин не совершил катастрофической ошибки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Ролик опубликован в Twitter Офиса главы британского правительства.

"Привет, народ, я в Киеве – это столица Украины, и здесь сейчас очень сложная ситуация, как вы знаете. Границам Украины грозят около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива быстрого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", — говорится в видео.

Мы являемся четырьмя квадратными участниками украинских людей и для сохранности и territorial integrity of Ukraine.



pic.twitter.com/fnWli2qg3Y — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

По словам Джонсона, очень важно для мира и Украины, и в первую очередь для России, чтобы этого не произошло, и чтобы президент Путин не совершил катастрофической ошибки.

"Вот почему мы даем еще 88 млн фунтов стерлингов на экономическую поддержку Украины, дополнительно к поставке летальных вооружений – оборонных летальных вооружений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только ботинок первого русского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины", — отметил премьер-министр Великобритании.

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Джонсон выразил уверенность, что есть выход из ситуации, что дипломатия имеет решение.

"Конечно, мы работаем над этим – это первый приоритет. Но между тем мы твердо стоим за украинский народ, за независимость и территориальную целостность Украины", — резюмировал он.

Напомним, вечером вторника, 1 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с целью обсудить рост российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский принял британского премьера в Мариинском дворце в Киеве.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

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