"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что достаточно большое количество народных депутатов желают досрочно сложить свои полномочия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", — сказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что в связи с новыми вызовами необходимо оптимизировать работу парламента и снизить минимальное количество народных депутатов в группах, "чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать".

По состоянию на 11 декабря 2023 года количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).

Напомним, Верховная Рада Украины 8 декабря прекратила полномочия еще трех народных депутатов. Речь идет о Максиме Ефимове (фракция "Восстановление"), Дмитрии Шпенове (внефракционном) и Виталии Данилове (фракция "Батькивщина").

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